Врач-иммунолог заявил о приходе двух новых волн COVID-19 в Россию

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В Россию придут две новые волны коронавируса летом и осенью. Такое мнение высказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— В России, возможно, будет две волны COVID-19. Сейчас будет первая начинаться. Волна связана с падением постпрививочного иммунитета. Те, кто переболел в феврале-марте, когда был серьезный рост заболеваемости, еще сохранил какой-то постинфекционный иммунитет. Но скорее всего эти люди будут повторно заражаться осенью. Это август-сентябрь, — дал он прогноз.

Медик отметил, что избежать новой волны коронавируса могла помочь контролируемая повторная ревакцинация, которой не было. При этом Болибок подчеркнул, что новая волна должна быть с небольшим числом госпитализаций.

— Если брать европейский опыт, то это будет «омикрон», очередная его подлиния, и у него есть свойство иммунного ускользания. То есть на него не действуют антитела, которые человек приобретал ранее. Но люди болеют не тяжело. Число госпитализаций маленькое, летальных исходов не очень высокое, особенно среди привитых, — добавил иммунолог, передает портал URA.RU.

Вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил, с чем связаны новые вспышки коронавируса в мире. На двух американских континентах и в Западной Европе происходит отчетливое повышение заболеваемости COVID-19.