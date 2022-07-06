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Вирусолог пояснил, с чем связаны новые вспышки коронавируса в мире

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог пояснил, с чем связаны новые вспышки коронавируса в мире
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На двух американских континентах и в Западной Европе идет отчетливое повышение заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, новые вспышки коронавируса связаны с появлением новых вариаций «омикрона».

— Я не знаю с каким вариантом «омикрона» связана новая волна, но, по-видимому, он очень заразный. При этом летальность не увеличивается, — отметил он в комментарии «Радио 1».

В России подъем заболеваемости может начаться в конце августа-начале сентября, но он не судет существенным, добавил эксперт.

Накануне стало известно, что новая волна коронавируса началась в Италии. За последние сутки в стране заболело более 100 000 человек. В Минздраве страны заявляют, что в последний раз такие отметки фиксировались только 8 февраля 2022 года, передает Life.ru.

В понедельник, 20 июня, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подготовке регистрации вакцины от коронавируса для детей.

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