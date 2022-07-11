Иммунолог назвал условия для очередной вспышки коронавируса

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В настоящее время внезапная сильная вспышка коронавируса в России маловероятна, очередная волна будет осенью. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт пояснил, что в России канал передачи вируса дети и подростки до 18 лет. Сейчас период каникул, поэтому нет условий для внезапной вспышки коронавируса.

Осенью, по словам эксперта, в России можно ожидать очередную волну заболеваемости.

— Судя по тому, что творится у европейцев, где и по 150, и 200 тысяч человек в сутки выявляются. Может быть и у нас такие цифры будут, как было в начале марте. Условия: дети ходят в школы, сады, все работают, отпуска закончились и пришел новый контагиозный штамм, — отметил он в комментарии НСН.

В этом случае, по словам вирусолога, могут вернуть масочный режим, ввести карантины в учебных заведениях.

Накануне Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Петербурге. В городе было выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город не достигал подобного уровня заражений с конца мая, передает ФАН.

Подъем заболеваемости коронавирусом фиксируется в некоторых странах, однако ситуация в России стабильная. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 11 июля.