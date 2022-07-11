Салатовую ветку метро дополнят три новые станции

Заместитель главного инженера компании-подрядчика Степан Сидоренко во время проверки строительных работ по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро / Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

10 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро.

Протяженность северного участка салатовой ветки городской подземки составляет около шести километров. На отрезке возводятся три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Они улучшат транспортную доступность для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселок Северный. Запустить пассажирское движение планируется во второй половине 2023 года.

Так, на «Яхромской» ведется обратная засыпка котлована. Ближе к зиме эту работу завершат. Станция будет иметь четыре выхода в город — по два на каждую сторону Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

— Монолитные конструкции первого вестибюля уже завершены, а к сооружению второго строители только приступают, — сообщил Андрей Бочкарев.

Кроме того, на 85 процентов завершены работы по монолиту будущей тягово-понизительной подстанции «Яхромской». Отделку станции начнут в следующем году. Основными цветами ее дизайна выбраны красный и белый.

На следующей станцией за «Яхромской» — «Лианозово» — работы ведутся как под землей, так и на поверхности. Уже завершено примыкание южного вестибюля станции к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе. Предварительно из зоны строительства были вынесены инженерные коммуникации. Специалисты выполнили разработку грунта котлована и бетонную подготовку под устройство гидроизоляции. Следующим этапом станет возведение монолитных конструкций.

— Параллельно ведется отделка полов кассового зала южного вестибюля. Его соединят с платформенным участком тремя эскалаторами. Их монтаж запланирован на эту осень, — уточнили в столичном Стройкомплексе.

Конечной станцией на Люблинско-Дмитровской линии станет «Физтех». Уже завершены работы по сооружению ограждающих конструкций котлована.

— Строители применили технологию «стена в грунте», которая широко используется для ограждения котлованов в условиях плотной городской застройки, что исключает осадку фундаментов зданий, — пояснил Андрей Бочкарев. — В отличие от предыдущих участков Люблинско-Дмитровской линии на «Физтехе» наблюдается привычная гидрогеология с отсутствием больших водопритоков.

Основной этап выноса инженерных коммуникаций выполнен, продолжается сооружение монолитных конструкций станционного комплекса. Началась укладка путевого бетона в тоннелях в сторону «Лианозово».

По словам заместителя мэра, у «Физтеха» один из самых длинных котлованов на строящемся участке продления салатовой линии — свыше 600 метров. Это связано с тем, что за станцией будут находиться оборотные тупики линии метро.