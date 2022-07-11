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Росреестр оформил крупнейший в Европе электробусный парк в ТиНАО

Лала Манушакян
Город
Росреестр оформил крупнейший в Европе электробусный парк в ТиНАО
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
поселение Краснопахорское, квартал № 92, дом 1, строения 1–5 Карта всех событий

Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет электробусный парк «Красная Пахра» в Троицком административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 11 июля.

— Управлением на кадастровый учет был поставлен новый автобусный парк общей площадью 21,3 тысячи квадратных метров в Троицком административном округе, рассчитанный на 300 электробусов. Это позволит значительно улучшить транспортное сообщение на новых территориях и сделает жизнь москвичей, проживающих там, еще комфортнее, — сказал глава ведомства Игорь Майданов.

Так, объект предназначен для хранения, технической эксплуатации и ремонта электробусов большого класса. При этом парк способен обслуживать дизельные автобусы большой вместимости.

Отмечается, что его строительство стартовало в мае 2021 года и закончилось в июне 2022 года. Планируется, что к концу 2023-го новый электробусный парк выйдет на проектные мощности и будет обслуживать 300 электробусов. Кроме того, он сможет обеспечить свыше 1,6 тысячи рабочих мест.

4 июля стало известно, что доля поступивших в управление Росреестра по Москве электронных заявлений в январе–мае составила 74 процента.

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