Новостная студия телеканала Москва 24 откроется в парке искусств «Музеон»

Фото: пресс-служба Москва 24

С 11 июля ведущие телеканала Москва 24 будут вести вечерний эфир из новостной студии в парке искусств «Музеон». Зрители узнают о самом интересном, что произошло в столице за день. Для тех, кто соберется выезжать вечером в город, будет важно узнать и оценить транспортную обстановку.

— Я очень рада представлять наш замечательный канал в летней студии. Это немного необычный для меня опыт, ведь я буду работать в окружении зрителей. Те москвичи, которые ежедневно видят тебя с экрана, теперь будут совсем рядом! С радостью жду этого момента и, признаюсь, немного даже волнуюсь. Коллеги рассказывают, что в выездной студии каждый год происходит что-то интересное, поэтому, уверена, и это лето не станет исключением! — отметила Светлана Ключникова, ведущая Москвы 24.

— Каждый год с радостью жду открытия нашей летней студии. Интервью там всегда получаются менее формальными. Деревья, цветы вокруг, свежий воздух, прогуливающиеся москвичи, то есть вся обстановка располагает скорее к дружескому общению. В этом году намечаются встречи с известными интересными собеседниками. Так что будет много любопытных интервью. К тому же около летней студии часто собираются гуляющие москвичи, поэтому всегда есть возможность живьем пообщаться с нашими зрителями и сделать с ними селфи, — заявил Федор Баландин, ведущий телеканала.

В этом году высокотехнологичная телевизионная студия будет размещена в прозрачном павильоне-сфере. Для тех, кто придет на прогулку в «Музеон» с 18:00 до 22:00, это уникальная возможность увидеть внутреннюю телевизионную кухню и все то, что обычно скрыто за кадром.