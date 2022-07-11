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Филиал центра соцобслуживания «Ярославский» в Ростокино капитально отремонтируют

Араз Салехов
Город
Филиал центра соцобслуживания «Ярославский» в Ростокино капитально отремонтируют
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Бажова, 5 Карта всех событий

Специалисты начнут работы, связанные с проведением капитального ремонта в филиале ГБУ ТЦСО «Ярославский». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— Помещения территориального центра социального обслуживания «Ярославский» в районе Ростокино ждет комплексный капремонт, — отметила она.

При этом глава столичного комитета уточнила, что филиал центра располагается на улице Бажова, дом 5, на первом этаже. Так, в ходе работ специалисты заменят существующие дверные блоки, обновят крыльцо и установят новый пандус. Также Яковлева рассказала, что в учреждении произведут замену части перегородок и монтаж новых дверей, выполнят полную отделку полов, стен и потолков, обновят санузлы, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно о согласовании проекта учебного корпуса на 350 мест в районе Тропарево-Никулино. Так, согласно проекту, трехэтажное здание будет состоять из учебного корпуса и двухсветного универсального спортивного зала, куда будут входить раздевалки с душевыми и туалетами, а также помещение для хранения снарядов. Глава ведомства Анна Яковлева уточнила, что в здании разместят пищеблок.

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