Около двух тысяч КОИБ собираются использовать на муниципальных выборах в Москве

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Около двух тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) собираются использовать на муниципальных выборах в Москве. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

— К нам в Московскую городскую избирательную комиссию обратилось 78 избирательных комиссий муниципальных образований, которые являются организаторами выборов депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, с просьбой выделить КОИБ, КОИБ-2017, которые есть у нас в эксплуатации на балансе комиссии. Общее количество планируемых к использованию — это одна тысяча 937, и по рекомендации Центральной избирательной комиссии, 3,15 процента у нас должны быть в резерве, — отметила она.

При этом председатель комиссии уточнила, что все обратившиеся имеют опыт применения КОИБ-2017 ранее, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно об открытии нового раздела на портале mos.ru, посвященного предстоящим выборам столичных муниципальных депутатов в сентябре 2022 года. Так, в течение двух месяцев в специальном разделе будут публиковаться информативные материалы о том, как организованы и устроены выборы в Москве, а также новости о подготовке к голосованию. Сами выборы пройдут с 9 по 11 сентября в Москве в онлайн- и офлайн-формате.