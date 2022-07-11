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Биолог рассказал, когда в лесах Ленобласти можно будет собирать чернику

Ирина Игнатенко
Общество
Биолог рассказал, когда в лесах Ленобласти можно будет собирать чернику
Фото: Pixabay

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, когда жители Ленобласти смогут собирать чернику.

По словам эксперта, в настоящее время эта полезная для зрения ягода находится в состоянии созревания.

— Ягода еще не созрела. Она только начинает наливаться. По моим прогнозам, начинать собирать чернику надо недели через две, не раньше, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Идеальное время, по словам биолога, для лесных прогулок в поисках черники, как ни странно, наступает ранней осенью. Можно и нужно бродить по бору в поисках ягод и в августе, но в сентябре она наиболее зрелая. Кроме того, чернику становится удобнее собирать, так как куст сбрасывает листья.

При этом, по словам биолога, стоит знать потаенные места, чтобы найти ягоду первым.

Июль — летний месяц, когда созревает множество вкусных ягод и фруктов. «Вечерняя Москва» побеседовала с диетологом Еленой Соломатиной и выяснила, какие ягоды обладают лучшими полезными свойствами.

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