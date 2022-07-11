На ВДНХ завершили монтаж пассажирских кабин на колесе обозрения «Солнце Москвы»

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Специалисты завершили работы, связанные с монтажом пассажирских кабин на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила пресс-служба проекта.

— На крупнейшем в Европе колесе обозрения «Солнце Москвы», которое разместилось рядом с южным входом ВДНХ, установлена последняя кабина. Теперь, когда все кабины закреплены на внешнем ободе, колесо обозрения приобрело свой завершенный вид на горизонте столицы. Заключительный этап сборки аттракциона продлился чуть больше двух недель. Впереди — подключение силовых и слаботочных систем и пусконаладочные работы, — говорится в сообщении.

Колесо обозрения, как уточняется, будет поднимать пассажиров на высоту 140 метров. Так, у аттракциона 30 закрытых кабин, где каждая шестая — с прозрачным полом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о реставрации павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ. После обновления строение станет одной из главных площадок Политехнического музея. В ходе реставрации специалисты обновят внешний вид шпиля и установят подсветку. Помимо этого, планируется восстановление декора павильона.