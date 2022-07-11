Астрономы открыли десять экзопланет, вращающихся вокруг нейтронных звезд

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Планетологи открыли сразу 10 экзопланет, которые представляют собой спутники пульсаров, вращающихся нейтронных звезд. Их открытие указало на широкий диапазон орбит и масс у подобного рода объектов, сообщает МИР 24.

Как заявила научный сотрудник Манчестерского университета (Великобритания) Юлиана Ниту, первая известная ученым экзопланета была открыта в окрестностях пульсара PSR B1257+12 30 лет назад. Пока специалистам не удалось установить, как такие планеты формируются и выживают в окрестностях подобных звезд.

Первую экзопланету обнаружили в окрестностях пульсара в созвездии Девы.

Британские ученые открыли свидетельства существования еще как минимум 10 подобных планет у других нейтронных звезд. Открытие было сделано в ходе своеобразной «переписи планет», вращающихся вокруг пульсаров, находящихся на относительно близких расстояниях к Земле.

Китайские астрономы с помощью телескопа FAST получили из космоса сигналы, которые могут исходить от инопланетных цивилизаций. «Вечерка» узнала мнение эксперта.