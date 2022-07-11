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Воробьев доложил Путину, как Подмосковье помогает ДНР

Ирина Игнатенко
Общество
Воробьев доложил Путину, как Подмосковье помогает ДНР
Фото: mosreg.ru

Подмосковье поможет восстановить часть школ в ДНР к 1 сентября. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину.

— За нами закреплены два района. Наши ребята работают там, восстанавливаем школы. Прежде всего, к 1 сентября. Мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слажено вместе с федеральными структурами. Считаем это тоже нашим приоритетом, — доложил Воробьев.

Андрей Воробьев подчеркнул, что внимание и чуткость ко всему, что происходит в ДНР и ЛНР, является сейчас актуальным приоритетом в работе.

В июне губернатор Подмосковья и глава ДНР Денис Пушилин в июне подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей между субъектами, передает «360».

Регион также регулярно доставляет гуманитарные грузы жителям ДНР и ЛНР.

16 июня Пушилин сообщил, что решение о проведении референдума о присоединении Донецкой народной республики к России будет принято после окончания специальной военной операции. По его словам, на данный момент руководство ДНР занято вопросами проведения операции.

Подмосковье Андрей Воробьев ДНР
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