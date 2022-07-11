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ЦППК приступила к раздаче бесплатной воды на вокзалах Москвы

Лала Манушакян

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ЦППК приступила к раздаче бесплатной воды на вокзалах Москвы
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, Алексеевская соединительная ветвь, платформа Савёловская Карта всех событий

ЦППК начала раздачу бесплатной питьевой воды в вечерний час пик в связи с жарой в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 11 июля.

— В вечерний час пик прохладную питьевую воду перевозчик ЦППК начал раздавать пассажирам центральных вокзалов и крупнейших железнодорожных станций, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, пассажиры смогут получить питьевую воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, а также Савеловском вокзалах. Раздача воды также осуществляется на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, и Тушинская.

11 июля в Москве возобновили раздачу питьевой воды в общественном транспорте из-за жаркой погоды. Так, воду, в частности, можно получить на стациях метро «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская» и «Багратионовская». Также раздача воды осуществляется на станциях МЦК «Лихоборы» и «Стрешнево».

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