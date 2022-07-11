Раздачу воды возобновили в метро и МЦК из-за жары в Москве

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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В столице возобновили раздачу питьевой воды в общественном транспорте из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 11 июля.

— Мы заботимся о своих пассажирах, особенно в такую погоду. Мы начали раздавать воду в вестибюлях 18 станций метро и МЦК, — отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, воду, в частности, можно получить на стациях метро «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская» и «Багратионовская». Также раздача воды осуществляется на станциях МЦК «Лихоборы» и «Стрешнево».

В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла, предупреждение действует до 18:00 11 июля.

Помимо этого, в парках культуры и отдыха Московской области в жаркие дни продолжается бесплатная раздача бутилированной воды. Отмечается, что за прошлую неделю во всех парках культуры и отдыха раздали более 30 тысяч бутылок с водой.