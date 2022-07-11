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Французская сеть Sephora продает магазины «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление сети.

Сеть объявила о подписании соглашения о продаже 100 процентов акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору «с целью обеспечения преемственности для сотрудников». Сумма сделки не разглашается, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После компания окончательно покинет российский рынок

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по две — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.