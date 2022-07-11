Шаляпин раскрыл, получил ли он деньги после смерти Дэвис

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Певец Прохор Шаляпин в конце июля 2021 года женился на предпринимательнице Татьяне Клаудии Дэвис, которая вскоре умерла от коронавируса.

Вскоре в интернете пошли слухи о том, что он получил в наследство большую сумму денег. Однако сам Шаляпин отрицает данную информацию.

— Наша история была очень рейтинговой и яркой, она просто резко оборвалась. Надо было что-то придумать, вот и придумывали всякое. Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать. Был брачный контракт, там все прописано, — сказал артист.

Отмечается, что в настоящее время Шаляпин состоит в отношениях с актрисой и телеведущей Ольгой Сан. По ее словам, она часто пересекалась с будущим возлюбленным на съемках, где тот был в жюри, а девушка выступала в качестве участника.

Спустя месяц они случайно столкнулись в подземном переходе, с чего и началась их любовная история. Как отметила телеведущая, эта встреча была похожа на романтический фильм.

Она также добавила, что возлюбленный покорил ее своей искренностью и открытостью. Однако о свадьбе влюбленная пара пока не задумывается, передает StarHit.

В мае Шаляпин негативно отозвался об идее создания Российской музыкальной ассоциации. Он считает, что мысли о культуре прозвучали правильные, вот только отечественным знаменитостям артист давно не верит.