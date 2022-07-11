Подземный пешеходный переход отремонтируют в Черемушках

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Россия, Москва, улица Намёткина Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта подземного перехода на улице Наметкина. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила глава ведомства Анна Яковлева.

— Подземный пешеходный переход «Наметкина-Газпром», расположенный в районе Черемушки, капитально отремонтируют. Предусматриваются замена облицовки стен, парапетов, площадок и ступеней лестничных сходов, окраска потолков, а также укладка новых гранитных плит на полу в тоннельной части, — сказала руководитель ведомства.

Она уточнила, что в служебных помещениях установят новые двери, утеплят и обновят покрытие полов, а также окрасят стены и потолки. Так, ремонтные работы будут выполнены в два этапа.

Яковлева уточнила, что работы направлены на обеспечение комфортного доступа в подземный переход для граждан различных групп мобильности, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно о начале капитального ремонта в филиале ГБУ «ТЦСО «Ярославский». В ходе работ специалисты заменят существующие дверные блоки, обновят крыльцо и установят новый пандус.