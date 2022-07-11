Reuters: Binance обслуживала иранских клиентов вопреки санкциям США

Фото: Unsplash

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, несмотря на введенные против страны в 2018 году санкции США. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщило агентство Reuters.

По имеющейся информации, клиенты в Иране продолжали использовать свои учетные записи вплоть до сентября 2021 года. Вскоре они постепенно начали терять доступ к бирже — после того как с августа того же года Binance начала ужесточать проверки.

Кроме того, еще более десяти иранских трейдеров торговали криптовалютой на Binance, несмотря на запреты со стороны Белого дома. Они обходили рестрикции различными способами, о чем знали некоторые сотрудники биржи, передает ТАСС.

6 июля Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который прямо запрещает оплату ими товаров, работ и услуг в России. Уточняется, что закон призван повысить инвестиционную привлекательность использования цифровых прав бизнесом и предотвратить использование ЦФА в качестве средства платежа.

Вводится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев.