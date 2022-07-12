Названы три самых невезучих знака зодиака

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Существуют такие люди, которым патологически не везет. Они никогда не выигрывают в лотерею, постоянно что-то теряют и все время опаздывают на работу из-за самых странных обстоятельств. Кажется, что эти «счастливчики» находятся в немилости у фортуны двадцать четыре часа в сутки. Совпадение? Нет, скорее, закономерность. Оказалось, что есть такие знаки зодиака, которых астрологи считают поистине невезучими. Ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», какие из них считаются самыми невезучими.

Близнецы

В это тяжело поверить, но Близнецы являются очень невезучими личностями. Они постоянно упускают отличные шансы улучшить свою жизнь, причем упорно не замечают очевидных знаков судьбы. При всем своем желании Близнецы не могут стать более дальновидными и прозорливыми. Они обязательно проворонят возможность пойти на повышение на работе или завязать знакомство с очень хорошим человеком.

Особенного внимания заслуживает невезучесть Близнецов в делах любовных. Вместо того чтобы завязать серьезный и перспективный роман, представители этого знака так и норовят погрязнуть в токсичных отношениях. Обжегшись в сто пятидесятый раз и решив, что в этот раз будут умнее, Близнецы вновь погружаются в омут с головой. Совет: просто станьте чуточку внимательнее, и удача сразу заметит вас.

Рак

Мистики по натуре, Раки готовы с утра до вечера носить в кармане серебряную подкову и пришивать «глазок» к одежде. К сожалению, даже такие серьезные действия не дают должного результата. Выйдя в солнечную погоду из дома, Раки обязательно окажутся под неожиданным проливным дождем. На работе именно у представителей этого знака могут увести хорошую идею предприимчивые коллеги. Раки виртуозно теряют кошельки и деньги, опаздывают на электрички и забывают выключить утюг, отправившись на дачу.

В любви этому знаку тоже не везет. Прежде чем найти свою вторую половинку, Ракам придется вынести множество неудачных свиданий. Но самое обидное заключается в том, что временная удача, так незаметно подкравшаяся к Ракам, в самый последний момент непременно передумает, решив порадовать кого-то другого. Отложите в сторону все свои обереги и перестаньте смотреть на жизнь так пессимистично. Очень скоро Вселенная почувствует ваш положительный настрой и сменит гнев на милость.

Весы

Фортуна играет с Весами в жестокие игры. Дав почуять первый успех, она непременно повернется к ним спиной. Получили неожиданные деньги? Рано радуетесь, ведь именно сегодня вас настойчиво попросят «дать взаймы». Умудрились купить крутую вещь с огромной скидкой? Сначала осмотрите ее хорошенько, поскольку с ней обязательно что-то не то. Теперь проверьте, не выкинули ли чек, чтобы сдать бракованный товар обратно. Скорее всего, вы уже потеряли злосчастный клочок бумажки, хотя он был в сумочке три минуты назад. Вот так ветреная Фортуна играет с бедными Весами, не желая подарить им щепотку везения.

Хорошо, что представители этого знака переносят хроническое невезение с завидным мужеством и не сетуют на судьбу. Именно поэтому удача иногда улыбается Весам, пусть и намного реже, чем остальным.