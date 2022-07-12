«Выбрала три места»: Лолита рассказала, где хочет быть похоронена

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Певица Лолита Милявская несмотря на отсутствие проблем со здоровьем, уже давно стала задумываться о смерти.

По ее словам она планирует заранее уберечь родных от больших трат на ее похороны, а в одном из интервью артистка поделилась тем, что хочет, чтобы ее кремировали после смерти.

— Я выбрала три места, где мне было хорошо. В Киеве возле того дома, где я жила, на перекрестке. Лялин переулок, там, где я состоялась, в Москве. И в Болгарии напротив дома, какое там место — кайф! — заявила звезда.

Свое желание она объяснила тем, что гробы сейчас стоят очень дорого и лучше на эти деньги купить квартиру, передает Пятый канал.

В начале мая стало известно, что Лолита вывезла близких родственников, мать и дочь, за пределы страны. Предположительно, 79-летняя мать исполнительницы Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева уехали в Болгарию, где артистка владеет апартаментами и домом. Известно, что Лолита купила там недвижимость еще 14 лет назад. Сама артистка подчеркнула, что часто видится с семьей и чувствует себя хорошо, если им хорошо.