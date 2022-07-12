Мужчина погиб сорвавшись со скалы на Камчатке

Фото: СК РФ

Турист из Московской области погиб, сорвавшись со скалы, на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю во вторник, 12 июля.

— Следственным управлением СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств гибели 44-летнего уроженца Московской области, — говорится в сообщении.

Мужчина, как уточняется, взял в аренду мотоцикл и на возвышенности в районе бухты Средней Лагерной начал совершать различные маневры после чего сорвался со скалы в воду вместе с транспортом. В результате полученных травм турист скончался в карете скорой помощи, передает агентство городских новостей «Москва».

1 июля пенсионерка купалась в районе Сахль-Хашиш, который находится южнее курорта Хургада. Во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи от болевого шока.