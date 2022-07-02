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Умерла туристка, которую укусила акула в Египте

Юлия Курганова
В мире
Умерла туристка, которую укусила акула в Египте
Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

Женщина, которой акула откусила руку и ногу в Египте на курорте Хургада, скончалась. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент случился в районе Сахль-Хашиш. Пострадавшую туристку из Австрии госпитализировали.

Отмечается, что последние несколько лет египетские СМИ не сообщали об активности белых акул возле побережья Хургады. В декабре 2010 года в районе Шарм-эш-Шейха произошло пять нападений акул на туристов. Тогда умерла гражданка Германии, четверо туристов (трое россиян и украинец) пострадали.

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