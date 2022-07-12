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Учебный корпус на 400 мест появится в районе Преображенское

Лейла Алиева
Город
Учебный корпус на 400 мест появится в районе Преображенское
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 2-я Пугачёвская улица, 12А Карта всех событий

Специалисты приступили к строительству учебного корпуса в столичном районе Преображенское. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас ведется устройство фундаментной плиты. Учебный корпус оформят в оранжево-белых тонах. Из основного объема здания будут выделяться помещения спортзала и лестниц, — рассказал он.

Площадь четырехэтажного здания составит около 10 тысяч квадратных метров. При этом, в здании также появится столовая, актовый зал на 240 мест с трибунами, спортивный блок с спортзалами и возможностью трансформации на два зала, а также раздевалки и душевые.

Кроме того, специалисты обустроят в учебном корпусе медицинские кабинеты, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, пишет сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого стало известно о завершении строительства монолитных конструкций здания учебного корпуса в 17-м квартале Некрасовки. Корпус рассчитан на 350 учеников старших классов, также на территории строится большая школа на 1150 мест и два детских сада — на 275 и 300 мест, которые будут находиться рядом со зданиями школы и учебного корпуса.

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