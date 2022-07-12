Более миллиона квадратных метров спортивных и социальных объектов появится в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39 Карта всех событий

В столице одобрили строительство 1,25 миллиона квадратных метров социальных и спортивных объектов в первой половине текущего года. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Развитие городских территорий невозможно без строительства школ, детских садов, поликлиник, многофункциональных центров, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов, — отметила она.

Так, специалисты возведут спорткластер «Динамо» на Ленинградском шоссе, в который войдут стрелково-спортивный комплекс, крытая ледовая площадка и многое другое. А в районе Южное Бутово появится двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). При этом оба здания будут построены на свободных участках.

Кроме того, на севере столицы на месте спорткомплекса ЦСКА построят спортивный объект. В районе Строгино на планируется строительство многофункционального комплекса с технопарком, клинико-диагностическим центром, гостиницей и бизнес-центром.

В СЗАО специалисты займутся реконструкцией нежилого здания, в котором будет многофункциональный медцентр с использованием высокотехнологичного оборудования, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о завершении строительства в столичном районе Чертаново физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Общая площадь четырехэтажного ФОК составила более 3,7 тысячи квадратных метров.