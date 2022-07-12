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«Привет из Юрмалы»: Молчавший два месяца Светлаков вышел на связь

Лейла Алиева
Общество
«Привет из Юрмалы»: Молчавший два месяца Светлаков вышел на связь
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский актер Сергей Светлаков после двухмесячного молчания, решил рассказать своим подписчикам о продаже дома в Юрмале.

— Привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира! — написал он в своем Telegram-канале.

Звезда не часто выходит на связь. Так, его последний пост был опубликован девятого мая. Поклонники встревожились внезапным исчезновением Светлакова, но позже стало известно, что он отдыхает в Нальчике.

Недавно известный российский телеведущий и бывший соведущий Светлакова по программе «Прожекторперисхилтон» Иван Ургант ответил Ирене Понарошку на вопрос относительно своего молчания в социальных сетях в последнее время. В конце февраля шоумен покинул Россию и уехал в Израиль.

Российский музыкальный критик Александр Фадеев перечислил список отечественных звезд, покинувших страну. Ранее на просторах Сети появился портал «Предатели», который был создан сотрудниками Комитета защиты национальных интересов России.

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