Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам пообещали дожди и грозы 12 июля

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали дожди и грозы 12 июля
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Во вторник, 12 июля, столичный регион будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди и возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градусов, а в Подмосковье — до 26 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о похолодании на этой неделе. Так, в понедельник, 11 июля, ожидается погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла. Во вторник, 12 июля, резко похолодает на 8–10 градусов, к выходным станет еще прохладнее — около 20 градусов тепла днем. По словам синоптика, похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 метров в секунду 12 июля. К выходным температура воздуха еще понизится: 16 июля прогнозируется около плюс 20 градусов днем.

синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Все мнения
О проекте