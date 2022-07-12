Москвичам пообещали дожди и грозы 12 июля

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Во вторник, 12 июля, столичный регион будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди и возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градусов, а в Подмосковье — до 26 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о похолодании на этой неделе. Так, в понедельник, 11 июля, ожидается погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла. Во вторник, 12 июля, резко похолодает на 8–10 градусов, к выходным станет еще прохладнее — около 20 градусов тепла днем. По словам синоптика, похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 метров в секунду 12 июля. К выходным температура воздуха еще понизится: 16 июля прогнозируется около плюс 20 градусов днем.