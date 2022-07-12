Центр «Моя карьера» подготовит москвичей к успешному трудоустройству
Специализированный центр занятости «Моя карьера» подготовил на июль цикл образовательных мероприятий, посвященных трудоустройству и открытию своего дела. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Разработанные в центре обучающие программы помогают нашим соискателям адаптироваться на рынке труда и освоить компетенции, необходимые для успешной профессиональной реализации, — сказала заместитель директора центра занятости «Моя карьера» Ольга Лотванова.
Цикл стартует 13 июля. В этот день участники пройдут тренинг, где смогут разобрать свои сильные стороны и рассказать о своих успехах. Кроме того, на последующих занятиях москвичи узнают, как произвести впечатление на собеседовании, научатся составлять резюме и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что в базе столичной службы занятости населения доступно более 1,2 тысячи предложений стажировок для студентов и выпускников вузов и колледжей. Соискатели могут найти должности программиста, тестировщика и многое другое.