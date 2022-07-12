Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные стартапы презентовали свои разработки в «Электробусе инноваций»

Александр Афонин
Город
Столичные стартапы презентовали свои разработки в «Электробусе инноваций»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице состоялся первый рейс «Электробуса инноваций». В течение маршрута 15 компаний презентовали свои разработки в сфере транспорта. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Внедрять как можно больше передовых ИТ-решений, благодаря которым растет комфорт передвижения по городу, — задача, которую нам поставил мэр Москвы. Поэтому мы поддерживаем стартапы, даем возможность коммуницировать с лидерами отрасли, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршрут длился 90 минут. Компании предложили технологические решения в сфере видеоаналитики, микромобильности, шеринга, пассажирских сервисов и так далее. По итогам презентации, эксперты определили наиболее отличившиеся стартапы. Они получат поддержку города в реализации проектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Электробус инноваций» совершил свой рейс накануне Дня московского транспорта — 8 июля. Участника предстояло иметь готовое технологическое решение, план по внедрению разработки и возможность реализации за 90 дней.

Москва разработка Инновации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Все мнения
О проекте