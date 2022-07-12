Столичные стартапы презентовали свои разработки в «Электробусе инноваций»

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В столице состоялся первый рейс «Электробуса инноваций». В течение маршрута 15 компаний презентовали свои разработки в сфере транспорта. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Внедрять как можно больше передовых ИТ-решений, благодаря которым растет комфорт передвижения по городу, — задача, которую нам поставил мэр Москвы. Поэтому мы поддерживаем стартапы, даем возможность коммуницировать с лидерами отрасли, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршрут длился 90 минут. Компании предложили технологические решения в сфере видеоаналитики, микромобильности, шеринга, пассажирских сервисов и так далее. По итогам презентации, эксперты определили наиболее отличившиеся стартапы. Они получат поддержку города в реализации проектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Электробус инноваций» совершил свой рейс накануне Дня московского транспорта — 8 июля. Участника предстояло иметь готовое технологическое решение, план по внедрению разработки и возможность реализации за 90 дней.