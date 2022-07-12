Старшеклассников научат проектировать беспилотники в «Инжинириуме МГТУ имени Баумана»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Госпитальный переулок, дом 4/6 Карта всех событий

В детском технопарке «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» пройдет бесплатная образовательная программа для учащихся старших классов, в рамках которой школьники научатся проектировать беспилотники. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Направление беспилотной летательной техники является едва ли не самым перспективным на сегодняшний день, обладая мощным потенциалом для развития в Москве. Одним из первых шагов к этому станет создание зоны тестирования беспилотников в «Сколкове», где разработчики смогут опробовать решения и масштабировать бизнес в сфере авиатехнологий. А чтобы обеспечить это направление квалифицированными кадрами, мы с ранних лет обучаем школьников основам БПЛА в детских технопарках Москвы, — рассказал он.

Образовательная программа пройдет с 25 по 29 июля. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно до 18 июля на официальном сайте мэра Москвы. Занятия ориентированы на учащихся 8–11-х классов.

Во время встреч ребята познакомятся с основами проектирования, 3D-моделирования и дизайна беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По окончанию курса каждый участник получит соответствующий сертификат и разработанную программу полета собственного аппарата.

Занятия помогут освоить профессиональные умения, необходимые для будущей карьеры. Кроме того, старшеклассники попробуют работать в команде.

Обучение будет проходить на трех площадках технопарка по адресам: Госпитальный переулок, дом 4/6, строение 1; Госпитальный переулок, дом 10; Нарвская улица, дом 1а, корпус 3.

А взрослые в июле смогут посетить специализированный центр занятости «Моя карьера», который подготовил цикл образовательных мероприятий, посвященных трудоустройству и открытию своего дела.

До этого стало известно, что в базе столичной службы занятости населения доступно более 1,2 тысячи предложений стажировок для студентов и выпускников вузов и колледжей. Соискатели могут найти должности программиста, тестировщика и многое другое.