Андрей Бочкарев: Участок МСД от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на две трети

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на 70 процентов. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке возводятся две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр со строящимся дублером Люблинской улицы. В настоящее время идет армирование пролетных строений обеих эстакад, — сказал он.

Заммэра отметил, что открытие данного участка позволит улучшить транспортную доступность для прилегающих районов. Кроме того, он разгрузит Люблинскую улицу и Волгоградский проспект.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на данный момент ведутся работы по устройству фундаментов для установки шумозащитных экранов. Помимо этого, специалисты проводят инженерные коммуникации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты начали работы по благоустройству прилегающей территории к вестибюлю строящейся станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В ходе работ будет проведено озеленение. Рабочие высадят цветники, деревья и кустарники.