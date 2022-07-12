Производитель продуктов для здорового питания из Москвы вышел на китайский рынок

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский производитель продуктов для здорового питания вышел на китайский рынок. Компания уже заключила два контракта на общую сумму более 32 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Москва активно поддерживает компании, которые экспортируют или планируют поставлять продукцию на международный рынок. Особенной популярностью столичные продукты пользуются в Китае: в прошлом году объемы поставок товаров агропромышленного комплекса в эту страну выросли на 73,3 процента. В этом году экспортировать свою продукцию в КНР начал московский производитель продуктов для здорового питания. Уже заключено два контракта на общую сумму свыше 32 миллионов рублей, — рассказал он.

Овчинский добавил, что в настоящее время обсуждаются условия еще двух договоров. Также планируется освоение рынков в Сингапуре, ОАЭ и ряде других стран.

Товары столичного производителя будут представлены на нескольких крупнейших торговых площадках за рубежом. Кроме того, компания собирается построить дополнительный производственно-складской комплекс из-за повышенного спроса на продукцию, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне, 11 июля, стало известно о пополнении перечня товаров для параллельного импорта от Минпромторга продукцией Siemens, BMW и Lego.