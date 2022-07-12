Ефимов: Объем промышленного производства в Москве вырос более чем на девять процентов

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Объем промышленного производства в столице с января по май увеличился более чем на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Несмотря на внешние условия, столичная промышленность сохраняет положительную динамику: объем производства по итогам января–мая этого года увеличился на 9,3 процента по сравнению с первыми пятью месяцами предыдущего года. Значительный вклад в это внесли предприятия обрабатывающих отраслей, нарастившие выпуск продукции на 11,7 процента за указанный период, — сказал заммэра.

Он добавил, что в мае увеличение объема производства составило восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что существенный рост за пять месяцев этого года зафиксирован в наиболее важных для жизнедеятельности отраслях. Так, объем производства лекарств увеличился на 18,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск одежды — на 21,7 процента.

8 июля Ефимов сообщил, что в период с марта по май текущего года объем рублевых счетов, депозитов и вкладов в столичных банках вырос на 14,9 процента. Заммэра также добавил, что на депозитах и счетах юридических лиц размещено 21,6 триллиона рублей, а у физлиц — около 8,5 триллиона рублей.