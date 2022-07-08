Ефимов: Объем средств в банках Москвы вырос на 15 процентов

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В период с марта по май текущего года объем рублевых счетов, депозитов и вкладов в столичных банках вырос на 14,9 процента. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Общий объем средств, которые граждане и организации разместили на счетах, вкладах и депозитах в московских банках, к началу июня 2022 года составил более 48,2 триллиона рублей, из них 37,1 триллиона рублей в национальной валюте и около 11,1 триллиона рублей — в иностранной валюте и драгоценных металлах, — отметил он.

Заммэра также добавил, что на депозитах и счетах юридических лиц размещено 21,6 триллиона рублей, а у физлиц — около 8,5 триллиона рублей.

Руководитель департамент экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что с начала марта общий объем рублевых средств, валюты и драгметаллов, размещенных гражданами и организациями в банках, в рублях практически не изменился: рост составил всего 0,5 процента. При этом значительно поменялась структура счетов и вкладов: доля рублевых средств выросла с 67,2 до 76,9 процента, в то время как доля валюты и драгметаллов сократилась с 32,8 до 23,1 процента.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее. По его словам, реально эффективный курс рубля на 40 процентов крепче, чем в среднем за последние пять лет.