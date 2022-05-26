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Решетников заявил, что России нужно вернуться к «равновесному курсу» рубля

Евгений Белоусов
Экономика
Решетников заявил, что России нужно вернуться к «равновесному курсу» рубля
Фото: Пресс-служба Госдумы

России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

— Мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума (курса доллара — прим. «ВМ»), тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему, — заявил он.

По словам Решетникова, реально эффективный курс рубля на 40 процентов крепче, чем в среднем за последние пять лет. Он отметил, что это означает серьезный вызов внутреннему производителю, так как давление импорта будет расти по мере восстановления его каналов.

Глава Минэкономразвития также отметил особую важность поэтапного снятия ограничений, в том числе снижение норматива обязательной продажи валютной выручки, передает RT.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «ВМ» рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту. По его словам, если человек не планирует активно ездить в другие страны, то ему нет смысла покупать валюту.

Экономист Александр Разуваев сообщил, что в скором времени можно ожидать подъема курса доллара и евро. Согласно прогнозу, рост этих валют возможен во втором полугодии.

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