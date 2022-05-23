Экономист Разуваев назвал сроки подъема стоимости доллара и евро

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В скором времени можно ожидать подъема курса доллара и евро. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил экономист Александр Разуваев.

Согласно прогнозу специалиста, ожидать подъема стоимости доллара и евро можно во втором полугодии. К этому времени валюты могут стать равнозначными, а их курс увеличится до 75 рублей, рассказал эксперт.

Он отметил, что слишком крепкий рубль негативно влияет на бюджет страны и деятельность экспортеров.

Кроме того, экономист рассказал, что делать с валютными накоплениями в текущей ситуации. Он объяснил, что валюту, которая приобреталась давно, можно положить на счет в банке. В сложной ситуации, по его словам, оказались люди, купившие доллар по 130 рублей. Однако экономист отметил, что у них есть шанс отыграться.

А профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» перечислил три варианта, куда все еще выгодно вкладывать деньги. Он порекомендовал тем, кто желает найти применение своим средствам, присмотреться к более выгодным вариантам.