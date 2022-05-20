Эксперт по финансам Юденков перечислил три варианта, куда все еще выгодно вкладывать деньги

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Человеку, не выезжающему за границу, нет смысла покупать валюту. Существуют менее рискованные способы вложения денег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Он порекомендовал желающим найти применение своим средствам присмотреться к более выгодным вариантам.

— Я считаю, что по-прежнему остается привлекательной недвижимость. Есть хорошие депозиты, можно найти вклады под довольно высокий процент. Если играть вдолгую, то неплохим вариантом будут драгоценные металлы, — заключил эксперт.

Также Юденков объяснил, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту.

Банк России 16 мая увеличил до 50 тысяч долларов лимит по сумме переводов физических лиц за рубеж. Опрошенные «Вечерней Москвой» экономисты считают, что увеличение максимальной суммы перевода в другие страны с 10 до 50 тысяч долларов связано с желанием Центробанка повысить курс доллара. В будущем ЦБ может пойти на еще большие послабления валютных ограничений и даже отменить их полностью, считают эксперты.