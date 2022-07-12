Москвичам рассказали, как получить сведения из ЕГРН

Фото: Пресс-служба Госдумы

Данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) предоставляются за плату и для их получения необходимо представить запрос по установленной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по Москве во вторник, 12 июля.

Полномочиями по предоставлению сведений из ЕГРН наделено ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалы по всей России, в том числе в Москве.

Заместитель главы Управления Росреестра по столице Евгений Дмитриев добавил, что зачастую жители города подают запрос о предоставлении сведений из ЕГРН в неправильной форме.

— В большинстве случаев адвокаты запрашивают сведения ограниченного доступа, требующие нотариально заверенную доверенность от правообладателя. Кроме того, в таких обращениях не учитывается положение части 2, статьи 63 Закона о недвижимости, предусматривающей возмездный характер оказания услуг. Таким образом, все подобные запросы не могут быть удовлетворены по причине несоответствия требованиям законодательства РФ, — пояснил Дмитриев.

В пресс-службе заключили, что при соблюдении требований законодательства России получить сведения из ЕГРН в Москве можно с помощью центров госуслуг «Мои Документы» и по запросу в адрес столичного филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».

4 июля сообщалось, что доля поступивших в управление Росреестра по Москве электронных заявлений в январе–мае составила 74 процента.