Президент Шри-Ланки подписал заявление о своей отставке

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила ланкийская газета Daily Mirror.

— Заявление об отставке президента было подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление датировано 13 июля. По данным агентства, в этот день спикер парламента Махинде Япе Абеивардене сделает официальное заявление об отставке президента, передает ТАСС.

9 июля сообщалось, что Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом Шри-Ланки. По словам главы партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауффа Хакима, руководство фракции провело срочное собрание в резиденции спикера. К ним по видеосвязи присоединились прочие лидеры страны, в том числе премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

В этот же день МИД России назвал происходящее на Шри-Ланке внутренними делами государства. В министерстве выразили надежду, что в скором времени будет восстановлен порядок в стране.