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Почти шесть тысяч человек переезжают по реновации на северо-западе Москвы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти шесть тысяч человек переезжают по реновации на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В процессе переезда по программе реновации на северо-западе Москвы находятся 5,7 тысячи человек. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман во вторник, 12 июля.

— Из 5,7 тысячи жителей, переселяющихся в Северо-Западном столичном округе, уже 5,5 тысячи справили новоселье или готовятся к переезду в ближайшие дни. Это 97 процентов от всех жильцов, которым на данный момент предложены равнозначные квартиры. Остальные москвичи завершают осмотр предложенного жилья и оформляют необходимые документы, — заявил Гаман.

Программа реновации на северо-западе столицы реализуется в районах Митино, Северное и Южное Тушино, Щукино и Хорошево-Мневники. Новые квартиры получат жители 31 старого дома. При этом 10 зданий уже полностью расселили, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Тимирязевском районе города начали возводить дом по программе реновации. Согласно проекту, здание будет состоять из двух секций и включать в себя подземную стоянку. В отделке дома применят систему вентилируемого фасада с фиброцементной плиткой и металлическими кассетами.

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