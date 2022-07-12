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Загрутдинов: Детский сад с бассейном по реновации построят в районе Бескудниковский

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Загрутдинов: Детский сад с бассейном по реновации построят в районе Бескудниковский
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Бескудниковский бульвар,  дом 48А Карта всех событий

Строительство детского сада с бассейном на 275 мест по программе реновации планируется завершить в столичном районе Бескудниковский до 2026 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 12 июля.

— В районе Бескудниковский по адресу Бескудниковский бульвар, дом 48А по программе реновации построят детский сад с бассейном на 275 мест. Строительство предусмотрено до 2026 года, в ближайшее время мы планируем приступить к проектированию объекта, — заявил Загрутдинов.

Глава депстроя отметил, что в рамках программы реновации в столичных районах создают социальные, спортивные и культурные объекты, которые будут доступны не только жителям новостроек, но и всем москвичам. Так, до 2032 года планируется построить 408 объектов образования. При этом 251 проект планировки территории уже утвержден.

В Москве в первой половине текущего года одобрили строительство 1,25 миллиона квадратных метров социальных и спортивных объектов. Так, например, специалисты возведут спорткластер «Динамо» на Ленинградском шоссе, в который войдут стрелково-спортивный комплекс, крытая ледовая площадка и многое другое.

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