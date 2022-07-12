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Стилист Лисовец дал советы, как модно одеться осенью

Ирина Игнатенко
Общество
Стилист Лисовец дал советы, как модно одеться осенью
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия обладает огромным количеством брендов, которые готовы удовлетворить потребности модников в трендовой одежде. Об этом рассказал стилист Влад Лисовец.

По его словам, за последние годы осенние тренды не сильно изменились. В моде остались кожаные куртки, искусственный мех, длинные плащи. Он отметил, что многие российские бренды стали производить подобные вещи, которые отличаются хорошим качеством.

— Поэтому для всех желающих всегда можно будет найти и лаковую кожу, и мини-юбки, которые в моде, с колготками плотными, которые можно будет носить и осенью, и зимой, — рассказал Лисовец.

Также в моде вязаные свитера, свитера с цветочными принтами.

Что касается обуви, то, по словам стилиста, кроссовки выходят из моды. Стоит приобрести ботинки, остроносые казаки, обувь на небольшом каблуке или на платформе, передает Nation News.

Также стилисты рассказали, какую обувь стоит выбрать для посещения пляжа.

Мода Владислав Лисовец Осень
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