Более 40 раз с марта страны Европы отказали России в выдаче преступников

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Страны Европы за три месяца отказали России в экстрадиции преступников более 40 раз. Об этом стало известно во вторник, 12 июля.

За первые два месяца 2022 года надзор получил только четыре отказа в выдаче преступников, и все они были связаны с объективными причинами, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

— Однако в марте — мае этого года последовали уже 43 отказа, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, — рассказали в Генпрокуратуре.

При этом только Германия отказалась выдать 13 обвиняемых. В ведомстве добавили, что некоторые страны открыто заявили о политической мотивированности своих решений. Среди них Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Чехия, хотя в большинстве случаев официальными причинам были «противоречие экстрадиции правовым принципам» или «неуверенность в соблюдении прав запрашиваемых лиц».

В надзорном ведомстве считают, что после начала спецоперации на Украине проявления русофобии в западных странах достигли «запредельного уровня», и правоохранительные органы этих государств готовы отказаться от сотрудничества с Россией «в угоду международной преступности».

1 июля в МИД Финляндии заявили, что страна не будет выдавать своих граждан другим государствам. До этого в Минюсте Турции сообщили, что Анкара все еще ожидает экстрадиции 33 шведских и финских подозреваемых в терроризме.