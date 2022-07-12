Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 40 раз с марта страны Европы отказали России в выдаче преступников

Елена Самойлова
В мире
Более 40 раз с марта страны Европы отказали России в выдаче преступников
Фото: depositphotos

Страны Европы за три месяца отказали России в экстрадиции преступников более 40 раз. Об этом стало известно во вторник, 12 июля.

За первые два месяца 2022 года надзор получил только четыре отказа в выдаче преступников, и все они были связаны с объективными причинами, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

— Однако в марте — мае этого года последовали уже 43 отказа, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, — рассказали в Генпрокуратуре.

При этом только Германия отказалась выдать 13 обвиняемых. В ведомстве добавили, что некоторые страны открыто заявили о политической мотивированности своих решений. Среди них Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Чехия, хотя в большинстве случаев официальными причинам были «противоречие экстрадиции правовым принципам» или «неуверенность в соблюдении прав запрашиваемых лиц».

В надзорном ведомстве считают, что после начала спецоперации на Украине проявления русофобии в западных странах достигли «запредельного уровня», и правоохранительные органы этих государств готовы отказаться от сотрудничества с Россией «в угоду международной преступности».

1 июля в МИД Финляндии заявили, что страна не будет выдавать своих граждан другим государствам. До этого в Минюсте Турции сообщили, что Анкара все еще ожидает экстрадиции 33 шведских и финских подозреваемых в терроризме.

Россия Преступления Экстрадиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Все мнения
О проекте