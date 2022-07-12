Сервис бесконтактной активации билетов запустили на МЦД-1 и МЦД-2

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На первом и втором маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) во вторник, 12 июля, запустили сервис бесконтактной активации билетов с помощью технологии NFC. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— С 12 июля еще на четырех направлениях МЦД (Курском, Рижском, Белорусском и Савеловском) можно с помощью NFC активировать билеты, купленные в мобильном приложении ЦППК. Теперь сервис бесконтактной активации доступен на всех девяти направлениях ЦППК — на 155 станциях Мосузла, — говорится в сообщении.

По словам начальника ИТ-управления перевозчика Игоря Евдокимова, в начале июля доля активаций билетов по NFC, купленных на Android, достигла 81 процента. При этом всего за время работы сервиса пассажиры ЦППК воспользовались NFC почти полмиллиона раз.

В пресс-службе напомнили, что для того чтобы воспользоваться технологией, достаточно открыть купленный в приложении перевозчика билет на телефоне и один раз приложить его к турникету.

До этого сообщалось, что за два года работы станции второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2) Щукинская ей воспользовались более 2,8 миллиона раз.