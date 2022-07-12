«Проститутка. Счастья тебе не видать»: Брухунова — о поступающих оскорблениях

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Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о волне негатива, свалившейся на нее от недоброжелателей в начале отношений с юмористом. По ее словам, особо неравнодушные не стеснялись и публичных оскорблений.

— Стояла в очереди в магазине «Аленка» на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать». В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел. Дальше я услышала голос за спиной от мужчины, который пытался угомонить свою спутницу. Мне пришлось выйти. Рассчитаться я не смогла, — поделилась Брухунова воспоминаниями о непростом периоде.

Она добавила, что подобное происходило неоднократно. Также девушка опровергла домыслы недоброжелателей о том, что стала причиной разрыва Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, с которой артист прожил в браке более 30 лет.

— Могу сказать только одно: я не злюсь и не упрекаю. У каждого свое мерило внутренней культуры. Судить же того, о жизни которого не знаешь, — грех, — цитирует Брухунову StarHit.

В конце апреля молодая жена юмориста поделилась с подписчиками новыми фотографиями подрастающего сына Вагана. А в мае рассказала о совместном воспитании малыша.