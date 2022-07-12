Взрыв с возгоранием произошел во время испытания ракеты SpaceX

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Во время испытания ракеты американской компании SpaceX произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом стало известно во вторник, 12 июля.

— Да, на самом деле, не очень хорошо. Команда оценивает ущерб, — прокомментировал ситуацию руководитель компании Илон Маск.

Предприниматель добавил, что подобная проблема наблюдалась раньше во время тестирования двигателя Raptor. Он отличается сложной последовательностью запуска, из-за которой компания уже сталкивалась с подобным.

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Маск отметил, что в будущем SpaceX изменит тактику тестирования. По его словам, для запуска ракеты будут задействованы все 33 двигателя, передает РИА Новости.

7 июля в пресс-службе ВВС США сообщили, что во время тестового запуска ракеты-носителя Minotaur произошел взрыв. Уточняется, что при инциденте никто не пострадал, а все обломки носителя были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки.

До этого стало известно, что ракета-носитель американской компании Astra не сумела вывести на орбиту два метеорологических спутника NASA Tropics из-за возникших неисправностей.