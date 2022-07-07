ВВС США сообщили о взрыве ракеты-носителя Minotaur во время тестового запуска

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Ракета-носитель Minotaur взорвалась во время тестового запуска. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе ВВС США.

Уточняется, что при взрыве ракеты никто не пострадал, а все обломки носителя были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки. Также американские ВВС объявили о создании специальной группы, которой предстоит установить причину провала тестового запуска, передает РИА Новости.

В июне ракета-носитель американской компании Astra не сумела вывести на орбиту два метеорологических спутника NASA Tropics из-за возникших неисправностей.

Ракета-носитель Rocket 3.3 длиной порядка 12 метров предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту малых спутников.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что американская компания Axiom Space с месячной задержкой совершила оплату в рублях за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз».

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что страна собирается возобновить свою лунную программу и запустить автоматический аппарат «Луна-25». По словам российского лидера, страна будет последовательно и настойчиво осуществлять все планы в космическом секторе, которые были намечены изначально.