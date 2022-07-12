Ефимов: Более 580 арендаторов столичной недвижимости получили отсрочку платежей

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Более 580 предпринимателей отсрочили арендные платежи без начисления пеней за второй квартал 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 12 июля.

— В марте 2022 года в Москве был утвержден набор антикризисных мер для поддержки бизнеса. Одна из них — это отсрочка платежей за второй квартал 2022 года для арендаторов городских зданий и помещений. За три месяца мерой уже воспользовались 582 предпринимателя, а сумма отсрочки составила свыше 390 миллионов рублей, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что среди заявителей числятся в основном представители малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации. Так, для получения отсрочки арендатору необходимо подать заявление в свободной форме через электронную приемную столичного департамента городского имущества на портале mos.ru.

В документе нужно указать номер договора аренды или адрес объекта. Отсрочка платежей по аренде городской недвижимости стала одной из самых популярных мер поддержки, добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

За первый месяц действия меры ею воспользовались 355 представителей бизнеса, а в течение следующего месяца — еще 154. Отсрочка действует до конца 2022 года, платежи за второй квартал арендаторам необходимо предоставить до 31 декабря.

7 июля Ефимов рассказал, что столица на данном этапе сдает в аренду около семи тысяч объектов, почти половину из которых занимают представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

В частности, представители МСП на открытых торгах могут арендовать городские объекты на десять лет. Начальная ставка для них составит тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и пять тысяч рублей за квадратный метр в год для наземных объектов.