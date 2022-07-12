Эксперты рассказали, какие отели пользуются популярностью в Подмосковье

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Большой популярностью у туристов сейчас пользуется отдых на природе, но вместо походной аскетики большинство выбирают благоустроенные гостиницы в лесу или у реки. В настоящее время в Подмосковье очень востребованы экоотели, рассказал экскурсовод из Каширы Евгений Ефремов.

При этом важен достаточный уровень комфорта и сервиса. В целом отдых в Подмосковье пользуется популярностью, загрузка многих отелей составляет 100 процентов.

Самым дешевым вариантом в большинстве случаев будет хостел, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Гид из Сергиева Посада Сергей Шеин отмечает востребованность паломнических гостиниц, например, при Троице-Сергиевой лавре. Есть и еще одна тенденция. По словам эксперта, многие стали выбирать капсульные отели. Они похожи на хостелы, но в таком оте­ле есть небольшое личное пространство, где можно закрыться от других.

Среди городов Подмосковья у туристов в топе Сергиев Посад, Звенигород и Коломна. Кроме того, есть немалый интерес к Истре и музею «Новый Иерусалим». Согласно рейтингу Ростуризма, Подмосковье вошло в тройку популярных направлений для летнего отдыха россиян, передает РИАМО.

До этого стало известно, что отели Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге перешли на независимую работу под действующими названиями. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе гостиниц.