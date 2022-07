Отель Four Seasons переименовали в Legend of Moscow

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Отели Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге перешли на независимую работу под действующими названиями. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе гостиниц.

— В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановил оказание услуг по прямому управлению Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим именем, — говорится в сообщении.

При этом, из-за технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, которые теперь представляют российские отели Four Seasons, передает РИА Новости.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на участках проекта «Индустриальные кварталы» планируется построить не менее 12 гостиниц. Здания будут расположены в 11 районах, которые находятся в шести городских округах. Так, три новые гостиницы построят на северо-востоке Москвы, по две возведут на севере, востоке, юго-востоке и юге города, еще одну — на юго-западе столицы.