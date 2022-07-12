Захарова заявила, что США начали балансировать на грани ядерного конфликта

Фото: МИД РФ

Начавшееся противостояние с Россией из-за Украины привело к тому, что США и их союзники начали опасно балансировать на грани ядерного конфликта. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова во вторник, 12 июля.

— Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав, — сказала она.

Дипломат добавила, что руководство США пытается переложить ответственность на Москву. По словам Захаровой, данный факт вызывает неприятие и является неприемлемым, передает пресс-служба МИД.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что конфликт России и Украины в его нынешнем виде не приведет к применению ядерного оружия. Худший сценарий возможен, если начнутся боевые действия между Россией и США. Эксперт отметил, что в связи с этим нельзя допустить прямого столкновения Вашингтона и Москвы.